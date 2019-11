Le squelette découvert en Russie est bien celui du général de Napoléon

207 ans après la mort de Charles Étienne Gudin de la Sablonnière, général de Napoléon, l'ADN a parlé. Le squelette retrouvé lors de fouilles menées fin août en Russie est bien celui de cet homme décédé à 44 ans, en 1812, a annoncé Le Point. Il avait été blessé mortellement par un boulet de canon lors de la bataille de Valoutina Gora, près de Smolensk en Russie.À l'origine de ces fouilles on trouve Pierre Malinowki, un ancien membre du Front national, ex-légionnaire et historien de formation, qui est devenu l'assistant parlementaire de Jean-Marie Le Pen et Aymeric Chauprade, avant de s'expatrier en Russie. Celui qui est aussi lié à l'affaire Air Cocaïne a mené ses fouilles en collaboration avec des équipes d'archéologues français et russes, après avoir cherché pendant plusieurs mois la dépouille de Charles Étienne Gudin de la Sablonnière.« Je suis revenu en France avec un bout de fémur et des dents »Avec la découverte de ce squelette fin août, peu de doutes subsistaient quant à l'identité de son propriétaire : comme le général de Napoléon, il avait été amputé d'une jambe. Il fallait toutefois une confirmation par l'ADN.« Je suis revenu en France avec dans mes valises un bout de fémur et des dents trouvés sur la dépouille », a relaté à France Bleu Pierre Malinowki, qui précise les avoir « confiés à un professeur de Marseille pour qu'il compare l'ADN avec celle du frère et de la mère du général ». Tous les deux étaient enterrés dans un caveau familial du Loiret et ont été exhumés pour l'occasion.Son descendant veut « une inhumation aux Invalides »L'ancien assistant parlementaire FN, qui clame avoir eu le soutien de Vladimir Poutine, est ravi. « Il y avait plus d'ADN exploitable sur cette dépouille que sur les os du caveau conservés au sec depuis 200 ans », a-t-il indiqué à la radio. « On a eu aussi beaucoup de chance de retrouver un squelette après toutes les ...