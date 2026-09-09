Le Sporting s'offre le scalp de Galatasaray

Sporting Portugal 3-1 Galatasaray

Buts : Catamo (27 e ), Suárez (57 e SP), Zalazar (63 e ) pour les Leões // Torreira (6 e ) pour Cimbom

Le lion rugit ce soir. Opposé à Galatasaray, le Sporting a dû employer les grands moyens pour venir à bout des Stambouliotes. Mais les protégés de Rui Borges sont parvenus à renverser la dynamique de la rencontre pour finalement s’imposer 3 à 1 au terme du temps règlementaire.…

LB pour SOFOOT.com