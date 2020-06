Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Sporting s'impose et grimpe sur le podium Reuters • 19/06/2020 à 00:53









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Sporting a remporté son match de la 27ème journée de Liga NOS face à Tondela. À Lisbonne, les hommes de Rúben Amorim ont plié la rencontre dans la première demi-heure. Pour la deuxième semaine de suite, Jovane Cabral a inscrit un superbe coup franc direct. Andraz Sporar a ensuite fait le break sur pénalty. Au classement, le Sporting grimpe sur le podium et prend 3 points d'avance sur Braga, qui jouera vendredi soir sur la pelouse de Famalicao. Tondela est 14ème, à 8 longueurs de la zone de relégation. Plus tôt dans la soirée, Boavista s'est imposé face à Setubal (3-1). Le club de Porto passe 8ème grâce à des réalisations de Bueno, Affonso et Heriberto Tavares. La réduction du score de Carlinhos à l'heure de jeu n'a rien changé au résultat final. Setubal enchaîne un 9ème match sans gagner en championnat et reste 12ème.

