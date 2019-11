So Foot • 28/11/2019 à 23:00

Le Sporting intraitable, le LASK crée l'exploit, match fou entre Malmö et Kiev

Facile contre le PSV, le Sporting enchaîne un quatrième succès de rang, marqué par autant de buts infligés aux pauvres Bataves qui sont sur le point de faire leurs adieux à l'Europe, pour le plus grand bonheur du LASK, qui devient le troisième club autrichien de l'histoire à passer l'hiver au chaud suite à son succès à Rosenborg. Pour l'Eintracht, vainqueur à Arsenal, la dernière journée sera déterminante pour espérer une issue similaire. Tout le contraire des FC Séville et Copenhague, respectivement vainqueurs face à Qarabag et Lugano et qui sont assurés de voir les seizièmes.

Arsenal 1-1 Eintracht Francfort

Malmö 3-3 Dynamo Kiev

Les Gunners se sont-ils vu trop beaux ? Toujours est-il que leur domination écrasante en première période est récompensée juste avant le retour aux vestiaires par un centre de Martinelli repris au deuxième poteau par Aubameyang. Sauf que dans le même temps, Guimaraes et le Standard se neutralisent, ce qui ne fait pas les affaires de l'Eintracht, virtuellement troisième. Le salut viendra du soleil levant : Daichi Kamada égalise dix minutes après la reprise en parvenant à se défaire de deux défenseurs avant de frapper à l'entrée de la surface. Francfort entre dans un temps fort et le Japonais le concrétise peu après l'heure de jeu grâce à une nouvelle frappe lointaine qui offre à l'Eintracht son troisième succès de cette campagne et leur permet de revenir à un point d'Arsenal qui, sauf catastrophe face au Standard, devrait logiquement voir les seizièmes.