information fournie par So Foot • 08/03/2024 à 17:00

Le Sporting Gijón s’explique après les critiques sur sa vidéo pour célébrer les droits de la femme

Tiens, revoilà Gijón.

Ce vendredi, le Real Sporting de Gijón a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux pour célébrer le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Un clip de 40 secondes où on voit une des jeunes joueuses de l’académie du club en train de nettoyer la pelouse du stade El Molinón à l’aide d’un balai et d’un seau d’eau, avant de tracer une ligne blanche pour former le symbole de Vénus avec le rond central.…

FL pour SOFOOT.com