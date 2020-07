Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Sporting consolide sa 3e place Reuters • 02/07/2020 à 01:49









Le Sporting consolide sa 3e place par Léo De Garrigues (iDalgo) Vainqueur à domicile contre Gil Vicente (2-1) en clôture de la 29e journée de Liga NOS, le Sporting Portugal enchaîne un quatrième succès d'affilée et compte 5 points d'avance sur la 4e place de Braga. Wendel a ouvert le score à la 21e minute avant que Gonzalo Plata ne double la mise au retour des vestiaires. Dans les arrêts de jeu, Ruben Ribeiro a réduit le score sur penalty pour Gil Vicente. Si le titre devrait se jouer entre Benfica et Porto, le Sporting est en bonne posture pour accrocher une place qualificative pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Dans l'autre match de la soirée, Tondela, réduit à 10, a pris un point sur la pelouse de Belenenses (1-1).

