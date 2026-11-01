Le Sporting confirme le départ de son entraîneur

Le suspense s’amenuise. Alors que la piste Paulo Fonseca au Sporting est plus chaude que jamais , le club lisboète a annoncé le départ de son entraîneur actuel. « Le Sporting Clube de Portugal informe avoir rencontré cet après-midi Rui Borges, entraîneur de l’équipe première, et que des discussions ont été entamées en vue de la résiliation de son contrat de travail , ont fait savoir les Leões dans un communiqué. Tiago Fernandes assume, avec effet immédiat, le commandement technique intérimaire de l’équipe. Le club annoncera prochainement le nom du nouvel entraîneur de l’équipe première. »

Son identité ne fait plus guère de doute, même si Fonseca n’a pas souhaité l’admettre dans la foulée de la victoire de son OL face à Angers. Malgré cette prudence dans ses déclarations (et l’appel de son capitaine Corentin Tolisso), son émotion en fin de partie était déjà un gros indice.…

TB pour SOFOOT.com