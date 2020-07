Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Sporting cale contre Moreirense Reuters • 07/07/2020 à 00:25









Le Sporting cale contre Moreirense par Matthieu Cointe (iDalgo) Pas de 5ème succès de suite pour le Sporting après son nul concédé lundi soir sur la pelouse de Moreirense. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge au terme d'un match fermé (2 frappes cadrées chacune) pour le compte de la 30ème journée de Liga NOS. Le club de Lisbonne a pourtant joué une bonne partie de la rencontre en supériorité numérique après l'expulsion de Rafik Halliche en début de seconde période, mais n'a jamais trouvé la brèche dans la défense adverse. Au classement, l'équipe de Ruben Amorim reste sur le podium, avec 3 points d'avance sur Braga. Le Sporting n'a plus perdu depuis 7 matches en championnat. De son côté, Moreirense pointe à la 8ème place, à 17 longueurs de son adversaire du jour.

