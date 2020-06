Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Sporting bat Paços Ferreira, Moreirense s'incline face à Rio Ave Reuters • 13/06/2020 à 02:14









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Sporting s'est imposé sur sa pelouse contre Paços Ferreira pour le compte de la 26ème journée de Liga NOS (1-0). Le club de la capitale a attendu l'heure de jeu pour faire la différence dans un match disputé. Jovane Cabral a débloqué la rencontre d'un superbe coup-franc direct. Au classement, le Sporting reste 4ème et revient à hauteur de Braga. Les hommes de Rúben Amorim visent une place qualificative pour la Ligue Europa. Paços Ferreira s'approche de la zone rouge et n'a que 5 points d'avance sur Portimonense, premier relégable. Plus tôt dans la soirée, Rio Ave a aussi gagné face à Moreirense (1-0). Les hommes de Carlos Carvalhal grimpent à la 6ème place du championnat portugais. Mehdi Taremi a inscrit le seul but de la rencontre sur pénalty en première période. De son côté, le club basé à Moreira reste 9ème.

