Le sport représente 2,6% du PIB français selon l'observatoire BPCE

Le sport représente 2,6% du PIB français soit 68 milliards d'euros, l'équivalent par exemple de l'hôtellerie-restauration, selon l'observatoire annuel du groupe bancaire BPCE ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Le sport représente 2,6% du PIB français soit 68 milliards d'euros, l'équivalent par exemple de l'hôtellerie-restauration, mais avec une part non-marchande conséquente, selon l'observatoire annuel du groupe bancaire BPCE.

Le PIB du sport, c'est-à-dire la somme de toutes les dépenses finales en biens et services sportifs, se calcule en additionnant la consommation des ménages en sport, l'investissement en sport et en corrigeant des effets du commerce extérieur, a précisé Julien Laugier, économiste à la BPCE, lundi lors d'une conférence de presse.

En 2022, les ménages ont dépensé directement ou indirectement 55 milliards d'euros dans le sport ce qui en fait les premiers contributeurs au PIB du sport, qui se déclinent en 3 grandes catégories.

La première catégorie, ce sont les dépenses pour la pratique physique et sportive, qui représente 29 milliards d'euros, avec une dimension non marchande prépondérante, notamment la pratique associative, la pratique scolaire, la pratique dans des équipements sportifs gérés par des collectivités locales notamment et donc une prépondérance du secteur public et du secteur associatif dans cette pratique.

Les dépenses auprès des entreprises privées, avec notamment des salles, des coachs sportifs, le tourisme sportif et tout ce qui est achat et location d'articles de sport, représentent quasiment 20 milliards d'euros.

Le dernier élément, c'est la consommation des ménages pour le divertissement, le sport spectacle, à travers les paris sportifs, l'achat du journal L'Equipe ou encore tout ce qui est billetterie.

Le secteur sportif est composé de 144.000 entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires de 73 milliards d'euros et qui emploient environ 330.000 personnes. Mais 120.000 de ces entreprises n'ont pas de salariés.

Les quelques 3.250 petites et grandes entreprises du sport concentrent les deux tiers des 73 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisé par le secteur, dont 136 ETI du sport qu'on retrouve essentiellement dans le secteur du commerce du sport, du sport spectacle, de l'industrie de fabrication et de la gestion et qui représentent 21 milliards de chiffre d'affaires.

En 2022, le secteur a investi 14 milliards d'euros dont 7,5 milliards d'euros pour les entreprises, et 6,6 milliards d'euros d'investissements pour le secteur non marchand, associatif et public.

L'activité des bénévoles, très présents dans le sport, n'est en revanche pas enregistrée dans le PIB ce qui "contribue à sous-estimer le poids du sport dans la société", a jouté M. Laugier.

Ainsi, 78% des Français déclarent une pratique physique ou sportive, au moins de manière occasionnelle, et le pays compte plus de 5.000 sportifs de haut niveau.