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Le sponsor principal de Nice fait grincer les autorités françaises
information fournie par So Foot 08/09/2026 à 12:16
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Le sponsor principal de Nice fait grincer les autorités françaises

Le sponsor principal de Nice fait grincer les autorités françaises

Si même l’extrasportif ne suit plus à Nice… L’Autorité nationale des jeux (ANJ) semble apprécier qu’à moitié Robinhood, le sponsor principal de l’OGC Nice , qui trône au milieu du maillot azuréen. Dans l’édition de ce mardi 8 septembre de L’Équipe , l’ANJ expose que le type de site dont ferait partie Robinhood pourrait n’être « pas autorisé [en France] et considéré comme des sites de jeux d’argent illégaux ».

Robinhood est plus précisément une plateforme de marché prédictifs qui fonctionne sur la rencontre de l’offre et de la demande entre l’objet et le consommateur. Le client dispose d’un choix à deux options, « oui ou non », sur un évènement, et selon sa décision, produit un effet spéculatif sur les options. Et fait donc monter artificiellement les prix. L’ANJ affirme à L’Équipe être en train d’examiner et « d’instruire le sujet  ».

ABS pour SOFOOT.com

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