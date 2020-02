Le spleen des libraires italiens

« Un long hiver. » C'est avec ces quelques mots que Paolo Ambrosini, le président de l'Association des libraires italiens (Ali) décrit le calvaire de sa profession. Au regard des chiffres, la situation pourrait être pire, se dit-on : les ventes de livres sont à la hausse (+ 3,4 % en 2019). Et plus de 70 000 nouveaux ouvrages sortis des presses l'an passé. Mais c'est un autre chiffre qui inquiète cet ancien libraire de la province de Vérone. 2 332. C'est le nombre de librairies et de papeteries qui ont baissé le rideau entre 2012 et 2017 dans tout le pays. 4 900 emplois perdus, rappelle-t-il, un véritable « Caporetto » ? le Waterloo italien ? pour la culture, qui n'épargne aucune région. D'après une étude de l'Ali (publiée en 2016), 13 millions d'Italiens, soit un habitant sur cinq, vivraient dans une municipalité dépourvue de librairie.Pour expliquer l'hécatombe, les regards se sont d'abord tournés vers la grande distribution, accusée de tailler des croupières aux petits commerçants du livre. Puis vers Internet et Amazon. Il faut dire qu'en l'espace de dix ans, la part du e-commerce dans le mode d'achat des lecteurs italiens a bondi de 700 %, grignotant chaque année un peu plus les marges des libraires et autres grandes surfaces. Aujourd'hui de l'autre côté des Alpes, un livre sur quatre est acheté en ligne. Autre fléau affligeant les libraires : le piratage informatique. Quelque 300 000 actes quotidiens estimés et une...