Le spleen de Lacazette

Déjà remplaçant contre Rennes avant la trêve, Alexandre Lacazette pourrait de nouveau débuter sur le banc ce dimanche contre Lille. Le capitaine de l'OL n'a toujours pas su convaincre Fabio Grosso, ni retrouver le niveau qui était le sien il y a six mois.

Comment prendre au sérieux un général qui ne vient même plus à la guerre ? Face à Lille, ce dimanche soir, Fabio Grosso pourrait mettre Alexandre Lacazette sur le banc du Groupama Stadium, selon les informations de L’Équipe . Si l’Italien choisit de se priver de son capitaine au coup d’envoi contre les Dogues, il s’agira donc du second match consécutif que le Gone commencera assis, en doudoune. L’ancien Gunner paie là un début de saison en demi-teinte et un comportement parfois négatif sur le terrain. Tout l’inverse de l’année dernière, où il avait su bonifier un collectif rarement impressionnant. Les maux lyonnais sont, certes, plus durs depuis le mois d’août, mais Lacazette a du mal à se muer en sauveur, comme il le faisait encore il y a trois mois.

Problème général

Toujours précis balle au pied, et rare Lyonnais qui semble savoir jouer vers l’avant sans trop bafouiller, il démontre tout de même une grande inconstance. Que ce soit de niveau ou de temps de jeu. L’enfant de Tola Vologe n’a marqué que trois fois cette saison : une fois contre Montpellier, alors que les Héraultais menaient 3-0, et dix minutes avant d’être expulsé, puis deux fois contre Lorient, qui a finalement égalisé en fin de partie. Évidemment, il n’est pas le boulet d’une équipe à qui il ne manque pas que du réalisme devant le but. Difficile même de ressortir un Rhodanien qui fait un meilleur début de saison que le capitaine. Anthony Lopes, fautif contre Clermont ? Jake O’Brien, buteur salvateur contre Rennes (0-1) avant la trêve ? Contre les Bretons, l’entrée de Lacazette à la mi-temps avait d’ailleurs été de plutôt bonne facture. « Il a montré un super état d’esprit. J’ai attendu pour le faire entrer et il a fait une bonne entrée » , avait abondé son entraîneur après le succès acquis en Bretagne.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com