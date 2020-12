Le soutien aux entreprises exportatrices prolongé et renforcé en 2021

Le plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices, mis en place en mars 2020 pour les aider à surmonter la crise du Covid-19, sera prolongé en 2021 et renforcé partiellement, a annoncé mercredi le ministère de l'Économie.

Ce prolongement fait suite au constat que "la deuxième vague de la Covid-19 a retardé la pleine reprise de l'activité économique des entreprises à l'international", selon un communiqué des ministres Bruno Le Maire (Économie), Franck Riester (Commerce extérieur) et Alain Griset (PME).

Principale mesure d'urgence prise en mars, le soutien à la trésorerie des entreprises exportatrices sera renforcé. Ainsi, "le rehaussement des quotités garanties à 90% pour les garanties des cautions et préfinancements sera maintenu jusqu'à la fin de l'année 2021", est-il indiqué.

Pour continuer à soutenir les PME et ETI qui prospectent de nouveaux marchés, l'avance de l'assurance-prospection sera également "portée de façon exceptionnelle à 70%" des dépenses engagées par les entreprises, contre 50% jusqu'à présent. Et ce jusqu'à la fin 2021.

Des mesures qui "viennent s'ajouter aux 247 millions d'euros du plan de relance export que nous déployons en bonne intelligence avec les régions", a rappelé Franck Riester dans le communiqué.

"La crise sanitaire et économique a affecté les flux mondiaux d'investissements directs, rendant la concurrence internationale pour attirer de nouveaux projets encore plus rude", a déclaré ce dernier en ouvrant mercredi les premières Assises de l'Attractivité de la région Ile-de-France.

"En dépit de ce contexte", les dirigeants d'entreprises étrangères "entendent très largement maintenir leurs investissements prévus en 2020 en France", a assuré le ministre, rappelant que 28.000 entreprises étrangères y étaient présentes et y employaient 2 millions de personnes. L'Île-de-France en particulier accueille "les trois quarts des investissements financiers étrangers en France et la tendance s'accélère dans la perspective du Brexit".

Franck Riester a aussi rappelé qu'en 2019, la France était devenue la première destination des investissements étrangers, devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Une attractivité qui résulte selon lui de la "politique pro-business" menée depuis 2017: baisse de l'impôt sur les sociétés, dont le taux sera ramené à 25% en 2022, "flat tax" à 30% sur les revenus du capital, suppression de l'ISF (transformé en impôt sur les valeurs immobilières), "assouplissement du marché du travail", lois Pacte (pour la croissance des entreprises) et Asap (accélération et simplification de l'action publique).