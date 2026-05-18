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Le souhait de Benatia pour l'avenir de l'OM
information fournie par So Foot 18/05/2026 à 01:16

Le souhait de Benatia pour l'avenir de l'OM

Le souhait de Benatia pour l'avenir de l'OM

The last dance . Alors qu’il quittera officiellement son poste ce lundi, Medhi Benatia s’est présenté pour la toute dernière fois en zone mixte au Vélodrome, à l’issue de la victoire de l’OM contre Rennes (3-1). Il a passé plus de vingt minutes devant les journalistes . L’occasion pour lui de clore un chapitre, en souhaitant le meilleur au club phocéen.

« J’espère que le club va avoir l’ambition d’aller chercher la Ligue Europa . Bien sûr, au départ, ce n’est pas très sexy, on avait tous envie qu’on aille chercher la Ligue des champions, je sais que c’était important pour les comptes. Mais j’espère vraiment que les prochaines personnes qui vont être là, où ceux qui le sont déjà, auront l’envie, la force, d’aller essayer de chercher cette compétition. Ça reste une belle compétition à jouer » , rappelle-t-il. La C3 a d’ailleurs permis au club de vivre de grandes émotions, en 2004, en 2018 ou encore en 2024 .…

QB pour SOFOOT.com

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