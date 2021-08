Le Soudan va remettre Omar el-Béchir, recherché pour "génocide" au Darfour, à la CPI

Photo d'archives de l'ancien autocrate soudanais Omar el-Béchir lors de son procès à Khartoum, le 24 août 2021 ( AFP / Ebrahim HAMID )

Le Soudan va remettre l'ancien autocrate Omar el-Béchir et deux autres dirigeants à la Cour pénale internationale (CPI) qui les recherchait depuis plus de dix ans pour "génocide" et crimes contre l'humanité lors du conflit meurtrier au Darfour.

"Le Conseil des ministres a décidé de remettre les personnes recherchées à la Cour pénale internationale", a déclaré mercredi la ministre soudanaise des Affaires étrangères, Mariam al-Mahdi, selon l'agence officielle Suna, lors d'une rencontre avec le nouveau procureur général du tribunal basé à La Haye (Pays-Bas), Karim Khan, en visite à Khartoum pour une semaine.

Le conflit au Darfour, région de l'ouest du pays, a opposé à partir de 2003 le régime à majorité arabe de M. Béchir et des rebelles issus de minorités ethniques s'estimant marginalisées. Il a fait environ 300.000 morts et près de 2,5 millions de déplacés, en majorité durant les premières années, d'après les Nations unies.

Fille de l'ancien Premier ministre Sadek al-Mahdi, renversé en 1989 par un coup d'Etat mené par M. Béchir, la ministre soudanaise a souligné mercredi "l'importance" de la coopération de son pays avec la CPI "pour obtenir justice pour les victimes de la guerre du Darfour".

Elle n'a pas précisé la date de l'extradition des trois anciens dirigeants, qui doit être discutée entre le gouvernement et le Conseil souverain, plus haute instance chargée de la transition.

Omar el-Béchir, 77 ans, a été renversé après trente ans d'un règne sans partage en avril 2019, par un mouvement populaire inédit déclenché quatre mois plus tôt par le triplement du prix du pain.

En février 2020, le pouvoir de transition militaro-civil mis en place après sa chute avait pris l'engagement verbal de favoriser sa comparution devant la CPI, qui a émis il y a plus de dix ans des mandats d'arrêt contre lui et d'autres figures de l'ancien régime, pour "crimes contre l'humanité", "crimes de guerre" et "génocide" au Darfour.

Avant sa chute, l'autocrate avait plusieurs fois défié la Cour en voyageant à l'étranger sans être arrêté.

- Longue quête de justice -

Photo d'archives de l'autocrate soudanais Omar el-Béchir lors de l'inauguration d'un pont au nord de Khartoum, le 7 janvier 2011 ( AFP / ASHRAF SHAZLY )

Les deux autres pontes du régime qui seront remis à la CPI sont l'ex-gouverneur de l'Etat du Kordofan-Sud et ancien ministre, Ahmed Haroun, et l'ancien ministre de la Défense, Abdel Rahim Mohamed Hussein, recherchés pour les mêmes motifs. Arrêtés après la chute de M. Béchir, ils sont actuellement détenus au Soudan.

Le CPI a émis en 2007 un mandat d'arrêt contre M. Haroun, avec 42 chefs d'accusation, notamment meurtre, viol, torture, persécution et pillage.

Un accord de paix historique signé en octobre 2020 entre le gouvernement de transition et plusieurs groupes rebelles insistait sur la nécessité d'une "coopération complète et illimitée" avec la CPI.

Le cabinet ministériel soudanais a voté la semaine dernière en faveur de la ratification du Statut de Rome de la CPI.

Le procureur général du Soudan, Moubarak Mahmoud, avait déclaré mardi, après une rencontre avec M. Khan, que son bureau était prêt à coopérer avec la CPI "dans tous les dossiers et particulièrement dans celui des victimes de la guerre au Darfour, afin de leur rendre justice".

De nombreuses ONG, comme Amnesty International, avaient appelé à la comparution de M. Béchir.

- "Victimes innombrables" -

Photo d'archives de l'autocrate soudanais Omar el-Béchir lors d'un rassemblement de ses soutiens à Khartoum, le 9 janvier 2019 ( AFP / ASHRAF SHAZLY )

Déjà reconnu coupable de corruption en décembre 2019, l'ex-président est actuellement détenu à la prison de Kober, à Khartoum.

Il est aussi jugé par la justice soudanaise pour son rôle dans le coup d'Etat soutenu par des islamistes qui l'a porté au pouvoir en 1989 mais son procès a été à plusieurs reprises reporté depuis juillet 2020, les avocats de l'accusé avançant des arguments procéduraux.

En juin 2020, le chef de la milice des Janjawid, force supplétive du gouvernement soudanais accusée d'atrocités au Darfour, Ali Kosheib, s'était rendu à la CPI après 13 ans de fuite.

De son vrai nom Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, il sera jugé pour 31 chefs de crimes de guerre et contre l'humanité, comprenant meurtre, viol, et torture, avait annoncé la CPI début juillet.

Il a été "l'auteur très actif" entre 2003 et 2004 au Darfour, avaient affirmé les procureurs en mai. L'accusé de 70 ans dément les charges.

"Les victimes des crimes du suspect sont innombrables et leurs souffrances immenses. La douleur infligée aux victimes de ces crimes persiste", avait ajouté Fatou Bensouda, procureure générale sortante.

ab/ff/mdz/bfi