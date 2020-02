Le Soudan du Sud tourne-t-il le dos à la guerre ?

Créée en 2011 après des décennies de guerre civile, cette République riche en pétrole renoue avec l'espoir d'un nouveau départ. Samedi 22 février, Riek Machar, chef rebelle, est redevenu premier vice-président lors d'une cérémonie officielle de prestation de serment à Juba, la capitale, conformément à un accord de paix conclu en 2018. « Je jure d'être fidèle [?] à la République du Soudan du Sud », a-t-il déclaré devant un parterre de diplomates et de représentants des pays voisins, dont le dirigeant du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan. Ces deux rivaux de longue date ont signé en septembre 2018 à Addis-Abeba un accord de paix.Lire aussi Soudan du Sud : le rebelle Riek Machar redevient vice-président, espoirs de paix relancésPrincipal fait marquant : Riek Machar a donné l'accolade et serré la main de son rival de toujours, le président Salva Kiir, avec qui il va tenter de gouverner pour la troisième fois depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. « Je veux vous assurer que, pour le peuple du Soudan du Sud, nous allons travailler ensemble pour mettre fin à sa souffrance », a affirmé le dirigeant rebelle. Le président Salva Kiir a proclamé « la fin officielle de la guerre », affirmant que la paix était désormais « irréversible », après plus d'un an d'atermoiements autour de questions cruciales.Un accord et des points d'achoppementSous pression internationale, les deux hommes se sont mis d'accord...