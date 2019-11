Le Sony Xperia 5, avec un écran 21:9 concluant mais trop cher

À la traîne sur le marché hyperconcurrentiel des smartphones, Sony essaie de se démarquer en lançant deux terminaux haut de gamme sous Android 9 au format atypique : le 21:9. Si le premier du nom, le Xperia 1, sorti il y a quelques mois, nous avait laissé une impression mitigée, qu'en est-il de son petit frère, le Xperia 5 ?On a aiméDes performances au top. Le Xperia 5 embarque l'une des puces les plus rapides du moment (Snapdragon 855 de Qualcomm), couplée à 6 Go de mémoire vive. Une configuration premium, similaire à celle du Xperia 1, qui offre une fluidité à toute épreuve.Lancement d'applications, multitâches, ouverture et partage de photos... : rien ne peut ralentir le bolide de Sony. Pour le jeu, rien à redire : il fait tourner sans broncher les titres les plus gourmands. Petit plus : il est possible d'associer au téléphone une manette de PlayStation 4 pour s'amuser notamment sur « Fortnite », qui est d'ailleurs pré-installé. Côté stockage, la mémoire interne offre 128 GB (extensible via une carte Micro SD).Un format 21:9 convaincant. C'est donc là l'argument principal de Sony, qui semble croire dur comme fer au téléphone tout allongé. Un format censé favoriser l'immersion et faciliter la prise en main. Assez compact (158 mm de haut), plutôt léger (164 g), et surtout moins large (68 mm) que la plupart des smartphones actuels, le Xperia 5 se laisse en effet manipuler avec plaisir.En mode portrait, on apprécie la possibilité de scinder l'écran pour y afficher deux applications. En mode paysage, lorsqu'on visionne une vidéo, ou en phase de jeu, le 21:9 se montre très agréable... à condition que le flux soit adapté.Si non, ce sont deux épaisses bordures noires qui viendront encadrer l'image. Dommage. Mais gageons que, à terme, de plus en plus de contenus soient compatibles avec le 21:9, à l'instar, par exemple, du dernier « Call of Duty : mobile ». Le jeu « Call of Duty : mobile » est ...