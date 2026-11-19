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Le sommet Xi-Trump-Poutine est en cours, rapportent les médias chinois
information fournie par Reuters•19/11/2026 à 09:31
Le sommet trilatéral entre les présidents chinois Xi Jinping, américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine a commencé jeudi à Shenzhen, dans le sud de la Chine, en marge du forum de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), rapportent les médias officiels chinois.
(Tangi Salaün et Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)
Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont réunis jeudi en Chine pour un sommet que le président américain a présenté comme historique mais qui laisse craindre, dans une période de crises multiples, des arrangements entre grandes puissances aux dépens ...
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Les forces birmanes ont tué des milliers de civils rohingyas en 2017, a déclaré jeudi la Cour internationale de justice, qui examine les faits pour dire si les violences perpétrées à l'encontre de cette minorité musulmane relèvent d'un génocide. Les soldats birmans ...
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information fournie par AFP Video•19.11.2026•11:49•
Le tableau "Châtaigniers en fleurs", peint par Vincent van Gogh peu avant sa mort en 1890, a été vendu pour 190,4 millions de dollars chez Sotheby's à New York mercredi, un nouveau record pour l'artiste néerlandais.
information fournie par Boursorama avec AFP•19.11.2026•11:47•
UniCredit et le gouvernement allemand sont parvenus à un accord de principe sur les conditions d'une prise de contrôle de Commerzbank par la banque italienne, salué jeudi par les parties prenantes même si plusieurs zones floues demeurent, notamment sur l'emploi. ...
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