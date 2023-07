Le Sommer regrette le manque de réalisme des Bleues

À quand le 90 e but en sélection ?

Tenues en échec par la Jamaïque pour leur premier match de la Coupe du monde, les Bleues ont surtout pêché dans les derniers mètres adverses, gâchant plusieurs belles occasions de buts. Un mal qu’il va falloir vaincre si les filles d’Hervé Renard veulent aller loin dans ce Mondial. « On savait à quoi s’attendre avec les Jamaïcaines. On savait qu’elles allaient mettre beaucoup d’impact, qu’il allait y avoir des duels, et c’est exactement ce qu’il s’est passé , analysait Eugénie Le Sommer au coup de sifflet final auprès de M6. On a eu trop de déchet technique en première période, et on n’a pas réussi à marquer lors de la seconde… C’est dommage. »…

TB pour SOFOOT.com