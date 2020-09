Le Sommer, la page d'histoire

Eugénie Le Sommer est devenue ce mardi soir, à 31 ans, la meilleure buteuse de l'histoire de l'Équipe de France (82 réalisations), se plaçant au-dessus de la légendaire Marinette Pichon. Comme une évidence.

Le Sommer " fière " du record de buts en sélection

Eugénie Lerecord

Cela a semblé durer une éternité, surtout pour une fille qui peut se targuer de carburer en moyenne à quasiment un but tous les deux matchs à l'international : entre sa dernière réalisation en Bleu (au Kazakhstan en octobre 2019) et le festival de Skopje, Eugénie Le Sommer a dû traverser quatre rencontres blanches et onze mois et demi de disette. Quasiment un tour de la Terre sur son orbite pour enfin dépasser les 80 pions en sélection et atteindre Madame Marinette Pichon, au sommet depuis 2006. Le passage de témoin fut abrupt : ce mardi soir, l'ancienne capitaine de l'équipe de France a vu la Lyonnaise revenir à sa hauteur sur un coup-franc chanceux, puis l'effacer des tablettes quatre minutes plus tard via un penalty froidement exécuté, avant un hommage de la nouvelle reine à son aînée avec un "M" formé avec les doigts. Comment pouvait-il en être autrement ? Une fois que la machine à buts était relancée, la sportive préférée des Français n'allait pas se gêner pour procéder à ce qu'elle sait faire de mieux : traumatiser les gardiennes.Ces deux caramels - pour un quatorzième doublé avec cette tunique - ne sont pas les plus esthétiques que l'attaquante a planté avec cette équipe, mais pas sûr qu'elle les oublie de sitôt. Thierry Henry avait mis Michel Platini dans le rétro un soir de 2007 à la Beaujoire contre la Lituanie, l'intrépide Eugénie aura vécu son moment d'histoire à huis clos, quelque part entre l'Albanie, le Kosovo et la Bulgarie ; Riton en comptait 43 le 13 octobre 2007, son homologue féminine facture presque le double aujourd'hui. Il Lire la suite de l'article sur SoFoot.com