Le softpower qatari dopé par le PSG ?

Depuis son rachat par QSI en 2011, le PSG est classé dans la catégorie "outil de softpower" au bénéfice du Qatar. Après les embarrassants fiascos de 2017 et 2019, la qualification des Parisiens en finale de la Ligue des champions s'apparente à une vraie consécration pour les hommes qui ont décidé de miser leurs billes dans la capitale.

Le PSG et l'unité nationale au Qatar

Juste après la qualification du PSG in extremis contre l'Atalanta Bergame, le 12 août, Nasser al-Khelaïfi était euphorique. En quelques secondes, il était passé d'une énième déconvenue à la libération d'une qualification sur le fil pour les demi-finales de la Ligue des champions. Et donc d'un départ quasi inévitable des deux stars à une pérennisation possible du duo magique. Depuis, Paris a décroché le Graal, une première finale dans la compétition reine, et le président du Paris Saint-Germain est le premier bénéficiaire de ce succès sportif. Incarnation du projet, ami direct de l'émir Tamim ben Hamad Al Thani, un succès du PSG, c'est la garantie de renforcer sa position dans les cercles du pouvoir à Doha. Dans son sillage, d'autres individualités vont surfer sur la vague., explique Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport et fin connaisseur des pays du Golfe.Auteur d'une étude sur la stratégie d'investissements dans le sport des pays du Golfe, Natalie Koch, de l'université de Syracuse, est habituée à ce que l'on présente leqatari ou émirati comme le fruit d'une pensée unique des États concernés.