Le Slavia Prague n'aime vraiment pas les premiers matchs de Ligue des champions

Le Slavia Prague n'aime vraiment pas les premiers matchs de Ligue des champions

Le Slavia Pcraque. Rejoints puis défaits dans les derniers instants ce jeudi soir par le Racing Club de Lens, le Slavia Prague n’en est pas à son premier coup d’essai de fins de matchs foirées pour son entrée en lice en Ligue des champions.

C’est simple : sur les trois dernières participations du club tchèque à la C1, les premiers matchs des campagnes se sont tous soldés par des remontées adverses dans le temps additionnel, alors que le Slavia menait. …

ABS pour SOFOOT.com