Le Slavia, ça valait le coup !

Dernier du groupe F avec deux points en six matchs, et à l'issue d'une ultime défaite emballante contre le Borussia Dortmund (2-1) mardi soir, le Slavia Prague a achevé son périple européen à la place que tous les observateurs du foot européen lui avait promise après le tirage au sort. Sauf que le champion de Tchéquie ne s'est pas contenté de jouer les victimes expiatoires avec le Barça, l'Inter ou le Borussia Dortmund. Bien au contraire.

La déception de l'Inter fait le bonheur de Dortmund

Bons baisers du Slavia Prague

" Francisco "Pacho" Maturana n'a pas hésité. Dans lede décembre, à la question de savoir s'il était encore possible de privilégier la manière au résultat, le mythique sélectionneur de la Colombie aurait pu citer une flopées d'autres équipes en exemple. Mais c'est bien vers le porte-étendard du foot tchèque que Maturana a préféré se tourner. Un brin exagéré ? On parle quand même d'une escouade qui n'avait plus rien à jouer avant la dernière journée et qui n'a pas réussi à gratter le moindre point devant son public dans son antre. À ce petit jeu-là, pas de quoi rivaliser avec l'Ajax de la saison dernière en matière de "petit poucet frisson" de la C1. Mais par sa capacité à systématiquement rentrer dans le lard des gros, à opposer à chacun d'entre eux un plan tactique personnalisé, à ne jamais cesser de proposer du jeu, le Slavia Prague mérite tout autant un immense merci.Le champion de Tchéquie ne s'est pas contenté de résister ou de contrarier ses illustres adversaires. Bien souvent, l'impression subsistait que le V??ná Slavia dominait plus ou moins son opposant, par sa supériorité tactique ou son nombre d'occasions plus élevé. Ses quatre défaites (0-2 et 2-1 contre le Borussia Dortmund, 1-2 contre le Barça, 1-3 Lire la suite de l'article sur SoFoot.com