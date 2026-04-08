Le slalom de Khvicha Kvaratskhelia en vidéo
Kvaradégats. Alors que le PSG mène 1-0 au Parc face à Liverpool en quarts de finale aller de Ligue des champions grâce à une réalisation de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia s’est à son tour permis de faire chavirer la capitale . Pour réveiller les plus endormis, l’international géorgien a mis dans le vent Ryan Gravenberch avant de claquer un petit crochet sur son compatriote Giorgi Mamardashvili : les cages grandes ouvertes, le barbichu n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets.
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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