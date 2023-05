Le site SignalConso a enregistré 500.000 signalements de consommateurs

Environ 500.000 signalements ont été réalisés par des consommateurs sur la plateforme SignalConso de la DGCCRF depuis 2020, dont 43% concernent le commerce en ligne, a annoncé lundi le gouvernement.

La plateforme, désormais disponible via une application mobile gratuite, a été utilisée par plus de 320.000 consommateurs, a annoncé en conférence de presse Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des PME et du Commerce.

Elle permet aux consommateurs de saisir rapidement un professionnel d'un problème (livraison, promesse trompeuse, contrat...) et de se renseigner sur ses droits.

"Sur les 12 derniers mois, 195.000 signalements ont été déposés dont 75.000 pour les achats en ligne, 23.000 pour les achats en magasin, 18.000 pour les travaux de rénovation et 14.000 concernant les voyages et loisirs", détaille par ailleurs un communiqué de Bercy.

"Plus de 43% des signalements concernent des sites internet: qualité des produits, délais de livraison, conditions de garantie, de rétractation ou de remboursement, défaut des mentions légales, etc.", ajoute-t-il.

"La plupart des entreprises tiennent compte de ce qui est signalé et corrigent", a déclaré pour sa part Sarah Lacoche, la nouvelle directrice générale de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes.

SignalConso permet aux agents de la DGCCRF de mieux cibler leurs enquêtes et leurs contrôles, en facilitant notamment l'identification des professionnels faisant l'objet de beaucoup de signalements ou les problèmes émergents.