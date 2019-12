Le simulateur de retraites voulu par Macron donne des sueurs froides aux équipes de Delevoye

C'est « le » sujet qui fâche la majorité depuis plusieurs jours. Celui des simulateurs de retraite, qui fleurissent un peu partout sur Internet pour calculer le montant des pensions avec le nouveau régime universel. « Une arnaque ! » s'agace un ministre. « Le truc pas fiable, totalement biaisé, qui dit tout et n'importe quoi », embraye un conseiller, pour qui « ça n'a fait qu'ajouter de l'anxiété chez les gens ces derniers jours, alors que le contenu de la réforme n'était même pas encore connu ».Alors mardi soir, dans le secret du dîner organisé à l'Elysée avec les ténors de la majorité, Emmanuel Macron a tapé du poing sur la table. Il a demandé à ses troupes d'agir vite en demandant, selon plusieurs participants, d'être en capacité de proposer un simulateur officiel dans les prochains jours, en l'occurrence le 18 décembre. « Une fois que le texte est connu des Français, il ne faut plus perdre de temps. Il faut qu'ils sachent très vite, et très concrètement, ce que le nouveau régime va changer pour eux », indique une source ministérielle.« On ne sera jamais prêt »Sauf que, à d'autres étages du pouvoir, on s'étrangle en écoutant cette exigence du président. « Un simulateur pour le 18 décembre ? On ne sera jamais prêt », s'agace un collaborateur. Tandis qu'un proche du président se marre : « Il y a des camarades qui ne vont pas dormir jusqu'au 18 décembre ! Mais Jean-Paul Delevoye a une armée de matheux dans son équipe. Ils vont se démerder. » Pas si sûr... LIRE AUSSI > Réforme des retraites : le pari risqué d'Édouard PhilippeChez le haut-commissaire aux Retraites, on explique effectivement que le délai pourrait être bien plus long. « Il y a des outils qui permettent de le faire. Mais c'est très compliqué, et ça ne se fait pas comme cela », indique-t-on. Même perplexité du côté de Matignon : « On pourra faire une première mouture de simulateur pour les ...