Le Shakhtar frustre le PSV

PSV 1-1 Shakhtar

Buts : Dest (48 e ) pour les Néerlandais // Mendoza (45 e +1) pour les Ukrainiens

Pendant longtemps, l’image de la soirée a été l’entrée des joueurs du Shakhtar sur la pelouse du Stade Philips, drapeau de l’Ukraine noué autour des épaules. Pour leur retour en Ligue des champions, loin de chez eux, les Taupes avaient décidé de faire briller le pays actuellement en guerre contre la Russie en montrant leurs qualités défensives et il n’y avait donc pas grand-chose à se mettre sous la dent sur le terrain.…

EL pour SOFOOT.com