Le Shakhtar fait tomber le Barça

Shakhtar Donetsk 1-0 FC Barcelone

But : Sikan (41 e ) pour les Mineurs

Dans un Volksparkstadion acquis au Barça et au froid, le Shakhtar Donetsk crée la surprise et s’impose 1-0 « chez lui » à Hambourg. De quoi donner le sourire aux quelques supporters habillés en bleu et jaune et permettre aux Mineurs de rêver pourquoi pas d’une deuxième place du groupe H.…

AEC, au Volksparkstadion pour SOFOOT.com