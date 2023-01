"Le sexisme est très systémique et encore trop ancré dans le foot"

Depuis deux ans, l'association Her Game Too lutte contre le sexisme dans le monde du football en Angleterre, notamment dans le milieu des supporters. Une initiative qui a fait du bruit, de nombreux clubs allant même jusqu'à nouer des partenariats avec l'association, à l'image d'Everton. Une branche française vient récemment d'ouvrir, dans un contexte forcément d'actualité.

"Mon père et mon frère sont fans du PSG, ils sont pareils que moi, j'ai baigné dedans. Mais personne ne leur a jamais posé la question de pourquoi ils aiment le football." Anoush Morel

Je m'occupe d'un groupe de supporters français de Liverpool et on avait créé un premier partenariat entre ce groupe de supporters et Her Game Too. Ça s'était bien passé, et Her Game Too m'a alors proposé de développer Her Game Too en France, comme c'est déjà le cas aux États-Unis. Donc tout est parti d'un partenariat ponctuel qui a débouché sur la création d'une antenne française de l'association. Notre objectif, c'est de se baser sur ce qui a été fait chez les Anglais : Her Game Too UK, c'est une association qui a quand même vraiment pris de l'ampleur en Angleterre, ils ont récemment été récompensés d'un prix devant la BBC, le club d'Everton est partenaire de l'association de façon officielle, Frank Lampard s'est d'ailleurs présenté avec un pin's de l'association en conférence de presse... Notre but va être de faire pareil petit à petit, et de sensibiliser les supporters et les clubs vis-à-vis de ces problématiques de sexisme dans le monde du football.De mon côté, j'ai rejoint l'association par conviction et par admiration pour le travail qui a été fait par l'association en Angleterre. Après, sur un plan plus personnel, ça m'arrive tous les mois de débarquer en soirée ou dans un événement professionnel, et quand je dis que je suis fan de foot on me ditavant de me demander qui a sauvé le PSG de la relégation en 2008. Je suis là à me direJe peux le faire mais ça ne va pas être très intéressant... Pareil sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où je me prends très souvent desen commentaire quand je parle Lire la suite de l'article sur SoFoot.com