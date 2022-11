Le Sénégal remporte sa finale contre l'Equateur

Vingt ans après, le Sénégal retrouve les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les hommes d'Aliou Cissé ont parfaitement réussi leur coup en éteignant le feu équatorien. Et le tout en faisant oublier Sadio Mané.

Equateur 2-1 Sénégal

Ismaïla-Iliman : les points pour les I

Deux ans jour pour jour après sa disparition, Papa Bouba Diop a trouvé ses successeurs. Lui qui avait marqué un doublé contre l'Uruguay en 2002, pour envoyer le Sénégal en huitièmes de finale lors du premier mondial de sa nation, a été honoré ce mardi par une génération certes moins surprenante que celle qu'il formait avec les Titi Camara, Ferdinand Coly ou autres Salif Diao, mais pas moins vaillante. Khalidou Koulibaly et Ismaïla Sarr, tous deux buteurs pour faire sauter l'Equateur, symbolisent cette équipe, mélange de robustesse et de fraîcheur. Et avec Aliou Cissé et El-Hadji Diouf, tous deux sur le banc sénégalais, pour leur passer le relais, l'objectif sera désormais de faire mieux que leurs aînés, quarts de finalistes en Corée du Sud.En imaginant que, dans le même temps, les Pays-Bas n'auraient pas de raison de laisser des points en route face au Qatar, déjà éliminé, Équateur et Sénégal avaient une finale à jouer dans l'optique de la qualification. Avantage tout de même à l'Équateur avec son point supplémentaire dans l'escarcelle. Idrissa Gueye aurait pu mettre tout ça à plat dès l'entame, mais l'ex-Lillois n'est pas capable de cadrer après l'excellent travail d'Ismaïla Sarr à gauche. Boulaye Dia, hors-jeu, ne fera pas mieux dans la foulée. La frappe d'Enner Valencia ne trompe personne, ce sont bien les Lions de la Téranga qui ont abordé ce match dans le bon sens, l'aisance d'Iliman Ndiaye y étant pour beaucoup. Ça cogne autant sur le terrain que sur les tambours en tribune, au détriment de la justesse technique, et le champion d'Afrique continue de s'illustrer par les tentatives de Pape Gueye, d'Ismaïla Sarr ou Pathé Ciss, quoique trop timorés pour être vraiment dangereux.