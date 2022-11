Le Sénégal ramène le Qatar à la raison

Le Qatar a pratiquement dit adieu à sa propre Coupe du monde, battu à la régulière par un Sénégal efficace à défaut d'être brillant.

Qatar 1-3 Sénégal

Khoukhi et Qatar pour le goûter

Mohammed Muntari est né au Ghana. Pourtant, c'est au Qatar qu'il pourrait prétendre à être décoré. L'attaquant remplaçant venait de remplacer le capitaine Al-Haydos pour porter, à 0-2, les derniers espoirs de la sélection qatarienne. Mission réussie : le longiligne numéro 9 s'est élevé au-dessus de Khalidou Koulibaly pour placer une tête qu'Edouard Mendy ne pourra cette fois pas repousser. Muntari restera donc à jamais le premier buteur de cette nation en Coupe du monde. En revanche, ce but ne suffira pas pour retourner une partie que le pays hôte avait attaquée avec courage et envie. Le Sénégal, bien plus efficace dans les deux surfaces, efface son revers inaugural contre les Pays-Bas et se replace dans la course à la qualification.La FIFA a peut-être fait une fleur au Qatar en lui octroyant l'organisation de la Coupe du monde 2022. Sur le terrain, en revanche, personne ne lui fait de cadeau. Enfin délestés de l'immense pression qui pesait sur leurs épaules face à l'Equateur en ouverture (0-2) et poussés par un public retrouvé,entament leur second (et avant-dernier) match avec moins de complexes. On surprend la défense tenter de relancer proprement au sol, des combinaisons au milieu, du dépassement de fonction avec les frappes sol-air du char Hassan ou encore des prises de risques du trio offensif Afif-Ali-Al-Haydos. Malgré tout, ces schémas restent stéréotypés, ne déstabilisant que trop rarement des Sénégalais. Pis, ces belles intentions volent en éclat à la moindre erreur individuelle. Déjà pas rassurée par son gardien n°2 Meeshaal Barsham, en difficulté dans les airs ou auteur d'un flip-flap involontaire, la défense qatarie offre l'ouverture du score sur un plateau aux Sénégalais. Un centre anodin de Krépin Diatta reste bloqué dans les… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com