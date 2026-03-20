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« Le Sénégal n’a vraiment pas à s’inquiéter »
information fournie par So Foot 20/03/2026 à 16:51

« Le Sénégal n’a vraiment pas à s’inquiéter »

« Le Sénégal n’a vraiment pas à s’inquiéter »

Alors que l’issue finale de la CAN 2025 se jouera désormais sur le terrain juridique, Moustapha Kamara, avocat sénégalais, vient apporter quelques précisions sur ce dossier CAN 2025. Le Sénégal va-t-il devoir rendre son trophée ? Le Maroc peut-il être définitivement qualifié comme champion d’Afrique ? Explications.

Victorieux – du moins sur le terrain – de sa deuxième Coupe d’Afrique des nations face au pays organisateur le Maroc (1-0) il y a maintenant deux mois, le Sénégal doit remettre son titre en jeu, sur le terrain juridique cette fois-ci. Mardi soir, alors que le PSG du marocain Achraf Hakimi et du sénégalais Ibrahim Mbaye passait une soirée paisible à Londres, la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé dans un communiqué « déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football. » En se basant notamment sur l’article 82 et 84, la CAF a donc jugé recevable la notion de « forfait ». Face à ça, la Fédération Sénégalaise de Football a immédiatement saisi le Tribunal Arbitraire du Sport (TAS).

* Article 82 : « Si, pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Il en est de même pour les équipes préalablement disqualifiées par décision de la CAF. »

Propos recueillis par Tristan Pubert. pour SOFOOT.com

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