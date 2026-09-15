 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Sénégal de Vieira accueille un ancien international
information fournie par So Foot 15/09/2026 à 09:26
Ajouter Boursorama à vos sources

Le Sénégal de Vieira accueille un ancien international

Le Sénégal de Vieira accueille un ancien international

Troquer la cigogne pour le lion. Après huit années à Strasbourg, Kader Mangane s’apprête à faire ses valises. Le coordinateur sportif du Racing devrait prochainement quitter l’Alsace pour devenir manager général du Sénégal , selon les DNA . Une nouvelle aventure en sélection pour l’ancien défenseur, qui retrouvera surtout un visage bien connu : Patrick Vieira .

Les retrouvailles avec le Sénégal

Nommé sélectionneur des Lions de la Teranga en août, l’ancien coach strasbourgeois (2023-2024) pourra donc compter sur celui qui connaît parfaitement la maison. À 43 ans, Mangane possède une histoire avec le maillot sénégalais, porté à 23 reprises pour un but.…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Olivier Létang connaît le jour de son passage devant la commission de discipline
    Olivier Létang connaît le jour de son passage devant la commission de discipline
    information fournie par So Foot 15.09.2026 10:15 

    Olivier Létang va encore devoir s’expliquer. Selon L’Équipe , le président du LOSC sera convoqué mercredi devant la commission de discipline de la LFP pour son comportement après le nul entre Lille et le PSG (2-2), le 28 août. Ce soir-là, les Parisiens avaient ... Lire la suite

  • Trois Français de Premier League présélectionnés par Zidane
    Trois Français de Premier League présélectionnés par Zidane
    information fournie par So Foot 15.09.2026 10:01 

    Est-ce que Zizou les présélectionne sur un coup de tête ? Vendredi 18 septembre, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France Zinédine Zidane dévoilera sa première liste pour la trêve automnale . Un groupe dans lequel pourrait figurer plusieurs frenchies de Premier ... Lire la suite

  • Mbappé, Yamal, Dembélé, Kane ? La campagne pour le Ballon d'or bat son plein
    Mbappé, Yamal, Dembélé, Kane ? La campagne pour le Ballon d'or bat son plein
    information fournie par France 24 15.09.2026 09:39 

    À deux semaines de la clôture des votes pour le Ballon d’Or, les principaux candidats au titre de meilleur joueur de l'année font campagne.

  • L’énorme raté de Mattéo Guendouzi
    L’énorme raté de Mattéo Guendouzi
    information fournie par So Foot 15.09.2026 09:29 

    Karma police. Trois semaines après avoir été le cauchemar des bagarreurs de l’Olympique Lyonnais, Mattéo Guendouzi disputait la cinquième journée du championnat turc avec Fenerbahçe. L’adversaire de ce lundi soir : Gaziantep, une équipe qui devrait se moquer du ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank