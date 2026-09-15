Le Sénégal de Vieira accueille un ancien international

Troquer la cigogne pour le lion. Après huit années à Strasbourg, Kader Mangane s’apprête à faire ses valises. Le coordinateur sportif du Racing devrait prochainement quitter l’Alsace pour devenir manager général du Sénégal , selon les DNA . Une nouvelle aventure en sélection pour l’ancien défenseur, qui retrouvera surtout un visage bien connu : Patrick Vieira .

Les retrouvailles avec le Sénégal

Nommé sélectionneur des Lions de la Teranga en août, l’ancien coach strasbourgeois (2023-2024) pourra donc compter sur celui qui connaît parfaitement la maison. À 43 ans, Mangane possède une histoire avec le maillot sénégalais, porté à 23 reprises pour un but.…

AC pour SOFOOT.com