Le Sénégal confirme un second cas de coronavirus

Le Sénégal a confirmé mardi un deuxième cas de coronavirus sur un Français de 80 ans, arrivé samedi dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. « Ce 3 mars 2020, l'Institut Pasteur de Dakar nous a notifié un second cas positif au Covid-19. Il s'agit d'un résident français âgé de 80 ans, vivant à Sarcelles, dans la banlieue parisienne, arrivé au Sénégal le 29 février 2020 », a indiqué dans un communiqué le ministère de la Santé. L'état du patient, suivi au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann, à Dakar, est « stable » et « toutes les dispositions ont été prises pour identifier les personnes contacts et assurer leur prise en charge », selon le ministère.Lire aussi Coronavirus au Nigeria : les kits de protection à des prix « déraisonnables »Premières décisions sur les événements publics?Le ministre de l'Intérieur Aly Ngouye Ndiaye a par ailleurs décidé mardi « de reporter jusqu'à nouvel ordre » un événement culturel de trois jours, prévu à partir du 6 mars dans la commune de Linguère (nord), dont il est le maire. Le report est destiné à « faire face à la propagation du coronavirus récemment enregistré au Sénégal », a annoncé le ministre sur Twitter. L'événement devait inclure un concert du très populaire Wally Seck, un gala de lutte, sport très prisé au Sénégal, et une journée de nettoiement populaire.Lire aussi Coronavirus : l'Égypte annonce un deuxième cas et prend des...