Le sénateur Stéphane Ravier condamné à 10.000 euros d'amende pour injure publique

Le sénateur Stéphane Ravier (Reconquête) à l'Assemblée nationale, le 6 novembre 2023 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le sénateur Stéphane Ravier (Reconquête!) a été condamné mardi à 10.000 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Lyon pour injure publique après avoir publié en janvier un message insultant à l'encontre de l'avocat lyonnais David Metaxas.

"C’est le tarif judiciaire pour un sénateur pour avoir injurié un auxiliaire de Justice dans l’exercice de ses fonctions. Je suis fier de cette jurisprudence", a réagi l'avocat dans un court message à l'AFP.

A l'issue d'un procès qui s'était tenu mi-janvier devant la cour d'assises de Lyon, l'avocat s'était plaint d'avoir été la cible de propos injurieux, notamment de la part de l'élu des Bouches-du-Rhône sur X (ex-Twitter) qui l'avait qualifié de "raclure".

Me Metaxas avait dans cette affaire représenté Youcef Tebbal, 24 ans, condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour avoir renversé et tué en voiture une jeune femme, Axelle Dorier, traînée sur plus de 800 mètres en juillet 2020 à Lyon.

Le verdict, suivi de la publication du sénateur, avait généré une vague d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux visant Me Metaxas.

"De la part d’un élu, on est en droit d’attendre autre chose. Cet événement a été difficile à vivre (...) J’ai encore de l’émotion d’en parler, je ne souhaite cela à personne", a déclaré au cours de l'audience Me David Metaxas.

Il a dit n’avoir "jamais connu une telle campagne de menaces de mort personnalisées, reprise par les réseaux identitaires, en vingt ans de pratique".

"Qu’un sénateur, incarnation de la démocratie représentative, profère de tels propos contre un avocat, alors le ministère public se lèvera " avait exprimé le procureur Alain Grellet.

Outre une amende de 10.000 euros, le tribunal a aussi prononcé la publication de la décision sur les réseaux sociaux de M. Ravier, sous astreinte de 1.000 euros par jour.

Il a aussi accordé 10.000 euros de dommages et intérêts à la partie civile, et 1.000 euros en dédommagement des frais judiciaires.