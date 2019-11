Le Sénat vote le texte sur les féminicides, les élus de gauche boycottent le scrutin

On se doutait que la proposition de loi serait approuvée, pas que le vote serait boycotté par les élus de gauche. A priori consensuel, le texte contre les violences au sein de la famille a été adopté à main levée dans la nuit de mercredi à jeudi par le Sénat à majorité de droite, en l'absence des élus de l'autre bord politique qui avaient quitté l'hémicycle pour protester contre un rejet systématique de leurs amendements.Cent vingt-neuf féminicides depuis le début de l'année : ce chiffre a été martelé mercredi sur tous les bancs, unanimes sur la nécessité de lutter contre les violences faites aux femmes.La proposition de loi du député Les Républicains (LR) Aurélien Pradié prévoit notamment la mise en place du bracelet anti-rapprochement, des ordonnances de protection plus efficaces, facilite le relogement des victimes de violences conjugales et entend aussi donner un nouveau souffle au téléphone « grave danger ». Elle avait été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, en première lecture, avec le soutien du gouvernement.« Travail parlementaire bâclé »Symbole fort, le Sénat a entamé son examen en présence, dans l'hémicycle, de son président Gérard Larcher. Mais l'atmosphère s'est sérieusement dégradée en fin de soirée. Les sénateurs de gauche (en grande majorité socialistes et communistes) ont quitté l'hémicycle pour protester contre les nombreux recours au scrutin public qui ont permis à la majorité sénatoriale de droite de rejeter systématiquement leurs amendements.« On a fait beaucoup de propositions [...] Nous sommes dans un désarroi total », a lancé la socialiste Marie-Pierre de la Gontrie, avant de s'agacer encore plus fortement : « Vous assumerez la responsabilité de ce travail parlementaire bâclé, qui avait pourtant si bien commencé à l'Assemblée. » En opposition totale avec l attitude transpartisane @AssembleeNat sur la ppl @AurelienPradie sur les ...