Le Sénat vote des propositions PS pour "une nouvelle ère de la décentralisation"

Le Sénat à majorité de droite a voté jeudi à main levée, dans un hémicycle dégarni, une proposition de résolution PS "pour une nouvelle ère de la décentralisation", les élus LR et centristes s'étant abstenus.

Le texte propose notamment de limiter les compétences de l'Etat, qui seraient énoncées dans la Constitution, celles des collectivités locales devenant la règle pour tous les autres sujets. Une proposition qui a cristallisé nombre de critiques.

La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales Jacqueline Gourault l'a jugée "ni possible ni souhaitable". "Nous ne sommes pas un état fédéral", a-t-elle dit.

"Dans un sujet assez complexe, méfions-nous des réactions hâtives", a-t-elle mis en garde. "La décentralisation réside aussi dans l'expérimentation et dans la différenciation", a souligné la ministre, indiquant que "mardi dernier le gouvernement a transmis au Conseil d'Etat un projet de loi organique relatif aux expérimentations territoriales".

La proposition de résolution PS préconise aussi la création d'une loi de financement des collectivités territoriales, ainsi qu'à chaque niveau de collectivité, d'une "dotation verte territoriale" pour des territoires "décarbonés", susceptible d'être abondée par des placements citoyens.

Le texte propose de confier aux régions le pilotage du service public de l'emploi et de leur redonner celui de la politique de l'apprentissage. De même, il propose de confier aux départements le pilotage des Ehpad et celui de la médecine scolaire, ou encore de redonner aux maires "un rôle central" dans la gouvernance des hôpitaux.

Pour Eric Kerrouche, auteur de la proposition, "la perspective organisationnelle n'est plus suffisante". "Ce qui est le plus important, c'est le service rendu, ce qu'obtient la population".

Daniel Chasseing (Indépendants) a jugé la proposition de résolution PS "trop imprécise pour la voter en l'état", tandis que Jean-Claude Requier (RDSE à majorité radicale) faisait part des "réserves" de son groupe.

"Notre République décentralisée est perfectible", a déclaré Didier Rambaud, jugeant toutefois que le texte PS n'est "ni le bon véhicule ni la bonne méthode".

Le groupe CRCE à majorité communiste s'est prononcé contre, s'opposant notamment à "un système fédéral".

Le groupe LR s'est abstenu, Jean-Raymond Hugonet estimant qu'"un tel sujet aurait mérité une approche plus large et moins subreptice". "Cela nous aurait sans doute aidé à faire abstraction d'un passé encore douloureux dont François Hollande, Manuel Valls et Marylise Lebranchu sont l'incarnation même", a-t-il ajouté, faisant référence aux réformes réalisées sous le précédent quinquennat.

Le groupe centriste s'est abstenu également, partageant "l'esprit général" du texte, mais ayant "quelques différences sur un certain nombre de propositions", a dit Françoise Gatel.

Jeudi prochain, le président de la haute assemblée Gérard Larcher (LR) présentera à la presse "50 propositions du Sénat pour le plein exercice des libertés locales", conclusion d'un travail auquel ont notamment participé les présidents des différents groupes politiques du Sénat.