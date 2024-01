information fournie par So Foot • 30/01/2024 à 10:24

Le Sénat va inspecter l’accord LFP-CVC

Le temps des révélations ?

Dans les prochaines semaines, le Sénat français va inspecter la création de la société commerciale de la LFP, que le marché avec la société CVC a permise . « Dans le cadre de nos missions de contrôle, nous souhaitons vérifier la mise en œuvre et les ressorts financiers de la création de cette société commerciale » , a expliqué ce lundi le sénateur Laurent Lafon, président de la commission sport, après la révélation de cette information par L’Équipe . Cette enquête sera lancée d’ici un mois et durera six mois. Dans le contexte des négociations autour des droits télévisuels du championnat français, Laurent Lafon veut savoir « quelle plus-value cette société commerciale apporte dans le dossier » .…

