Le Sénat s'intéresse à la société commerciale de la LFP

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le Sénat va lancer dans les prochaines semaines une mission d'information sur la société commerciale de la Ligue de football professionnel (LFP), créée après une cession partielle de capital au fonds d'investissement CVC, a confirmé à l'AFP le président de la commission sport lundi.

"Dans le cadre de nos missions de contrôle, nous souhaitons vérifier la mise en oeuvre et les ressorts financiers de la création de cette société commerciale", a expliqué le sénateur Laurent Lafon, à la suite d'une information du quotidien L'Equipe.

Le président de la commission culture, éducation et sport du Sénat a par ailleurs indiqué que cette mission d'information se doterait "probablement" des pouvoirs de commission d'enquête, ce qui lui donnera des prérogatives élargies, dans son enquête comme dans ses auditions. Elle aura alors six mois pour mener ses auditions et aboutir à un rapport.

La mission d'information lancera ses travaux "d'ici un mois", a-t-il ajouté. Dans le contexte actuel des négociations toujours en cours pour l'attribution des droits audiovisuels de la Ligue 1, "nous voulons savoir quelle plus-value cette société commerciale apporte dans le dossier", a expliqué Laurent Lafon, membre du groupe centriste.

L'accord conclu en avril 2022 par la LFP avec le fonds d'investissement luxembourgeois CVC Capital Partners doit rapporter 1,5 milliard d'euros au football professionnel français, contre 13,04% de ses revenus à vie pour CVC. La répartition entre les clubs de la manne issue de cette accord est contesté en justice par le club du Havre, qui s'estime floué.

Le Sénat a multiplié ces dernières années les commissions d'enquête au retentissement non négligeable dans la sphère publique, de l'affaire Benalla au Fonds Marianne en passant par l'influence croissante des cabinets de conseil dans les politiques publiques.