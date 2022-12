Le Sénat ampute le CNR de 3 postes au profit de la défenseure des droits

Le Sénat, dominé par l'opposition de droite, a approuvé jeudi un amendement qui ampute de trois postes le Conseil national de la refondation (CNR) voulu par Emmanuel Macron pour les transférer à la défenseure des droits Claire Hédon "qui en a bien besoin".

Après avoir qualifié à plusieurs reprises le CNR de "machin" ou de "brouillard" et avoir mis en doute son utilité, les sénateurs ont voté à main levée un amendement de la Commission des lois qui prévoit un transfert de trois équivalent temps plein (ETP) à la défenseure des droits, soit trois postes, dans le cadre de l'examen du budget 2023.

Cette mesure ne sera certainement pas retenue au final par le gouvernement, qui devrait à nouveau user de l'article 49.3 de la Constitution devant l'Assemblée nationale sur ce texte.

"Nous vous proposons de prendre trois ETP sur les 20 du CNR pour les donner au défenseur des droits, ce qui est une contribution à une espèce de rationalisation des moyens", a expliqué le sénateur PS Jean-Yves Leconte qui a présenté l'amendement de la Commission des lois.

"Nous considérons que (le CNR) ne sert à rien et qu'il constitue un doublon avec le Conseil économique et social (CESE), pour doter un peu plus le défenseur des droits qui en a bien besoin", a-t-il ajouté,

Le ministre des Relations avec le Parlement Franck Riester était défavorable à l'amendement: "Nous considérons que le CNR est très complémentaire du CESE", a-t-il argumenté, rappelant par ailleurs que le défenseur des droits bénéficie dans le budget 2023 "d'une augmentation de 12% des moyens, après 6% en 2022".

Promettant "une nouvelle méthode" de gouvernement, Emmanuel Macron avait lancé le CNR le 8 septembre à Marcoussis (Essonne) en présence de représentants des collectivités, de syndicats et d'associations, mais sans responsables de l'opposition, qui avaient dénoncé une "opération de com'".

Son objectif est basé sur "plus de consensus, un cadre de pensée et d'action commun et des solutions concrètes pour chacune et chacun d'entre vous", avait-il expliqué.