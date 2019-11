Le Sénat adopte le volet "recettes" du projet de budget 2020

Le Sénat dominé par l'opposition de droite a adopté mardi en première lecture, après l'avoir amendé, le volet "recettes" du projet de budget pour 2020, qui prévoit une baisse de cinq milliards d'euros de l'impôt sur le revenu pour 17 millions de foyers.

La première partie de la loi de Finances a été adoptée par 195 voix pour (LR, centristes), 19 voix contre (CRCE à majorité communiste) et 130 abstentions (PS, LREM, Indépendants, quasi totalité du RDSE à majorité radicale).

L'adoption du volet recettes est indispensable à la poursuite de l'examen budgétaire.

Les sénateurs s'attaqueront dès mercredi au volet "dépenses" et se prononceront le 10 décembre sur l'ensemble du texte, en vue d'une adoption définitive par l'Assemblée nationale avant Noël.

Le Sénat a voté la baisse d'impôt sur le revenu, avec un geste en faveur des ménages avec enfants, le relèvement du plafond du quotient familial. Il a adopté une série de mesures modifiant la portée de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Mais pour la chambre des territoires, le principal point d'achoppement est le mécanisme de compensation prévu par le gouvernement pour les collectivités après la suppression progressive de la taxe d'habitation.

80% des foyers en seront totalement exemptés en 2020, pour un gain de 3,7 milliards d'euros de pouvoir d'achat. Pour les 20% de foyers restants, cette suppression sera étalée jusqu'en 2023.

S'ils ont acté cette réforme, les sénateurs jugent que le dispositif prévu pour compenser la perte de recettes pour les collectivités est prématuré. Ils ont ainsi décalé d'un an le nouveau schéma de financement des collectivités territoriales.

Le Sénat a enfin corrigé la copie du gouvernement sur la fiscalité verte, fustigée comme une "fausse fiscalité écologique".

Il a notamment supprimé la disposition proposant de diminuer de deux centimes par litre le remboursement dont bénéficie le transport routier sur la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

Si la majorité sénatoriale de droite a voté la première partie, elle n'a pas été avare de critiques, reprochant au gouvernement le manque de réformes structurelles.

Les Républicains "proposeront des économies" dans la deuxième partie, a promis Philippe Dallier.

"Le groupe Union centriste abordait positivement ce projet de loi de finances. Les débats ont confirmé notre satisfaction sur bon nombre de points", a pour sa part affirmé Sylvie Vermeillet.

Eric Bocquet a réaffirmé l'opposition résolue des communistes aux choix budgétaires du gouvernement, qui accroissent selon eux "les inégalités".

Les socialistes se sont abstenus pour permettre la poursuite de l'examen du texte, mais ont exprimé "un très net rejet" de la partie recettes. "Le gouvernement fait le choix de protéger les plus aisés de nos concitoyens", a déclaré Thierry Carcenac.

Julien Bargeton (LREM) n'a "pas vu de remise en cause substantielle des propositions du gouvernement" dans les amendements adoptés. "On est plus dans le pointillisme que dans l'art de la fresque", a-t-il glissé.

Pour la seconde année consécutive, le Sénat a contesté le chiffrage par le gouvernement de l'impact des amendements adoptés. Selon le gouvernement, à l'issue de l'examen de la première partie du projet de budget par le Sénat, le solde de l'Etat "est dégradé de 3,9 milliards d'euros pour atteindre -97,3 milliards d'euros".

La commission des Finances a évalué cette dégradation à hauteur de 1,5 milliard d'euros.