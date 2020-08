Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le semi-marathon et le marathon de Paris annulés Reuters • 12/08/2020 à 12:10









Le semi-marathon et le marathon de Paris annulés par Florian Burgaud (iDalgo) Repoussés à l'automne par Amaury Sport Organisation (ASO) à cause de la pandémie de coronavirus, le semi-marathon et le marathon de Paris n'auront finalement pas lieu en 2020. Prévus le 18 octobre et le 15 novembre, ils font les frais des répercussions engendrées par la crise sanitaire. « ASO se voit dans l'obligation, en accord avec la Ville de Paris, d'annuler les éditions 2020. Les deux événements avaient été reportés à l'automne suite à l'annulation du semi-marathon la veille même de son déroulement alors que les concurrents étaient en train de récupérer leurs dossards. Devant l'impossibilité pour beaucoup de participants de se rendre disponibles pour ces épreuves et notamment ceux, nombreux, venant de plusieurs pays étrangers et se heurtant aux difficultés actuelles de voyages, il a été décidé de donner rendez-vous à tous les passionnés de la course à pied en 2021 », écrit l'organisation dans un communiqué. Après New York, Berlin ou Chicago c'est un nouveau grand marathon populaire qui est donc annulé.

