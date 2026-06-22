Le sélectionneur irakien tient un plan pour contrer Mbappé
Tous les moyens sont bons. Interrogé sur un éventuel plan anti-Mbappé en conférence de presse, le sélectionneur irakien, Graham Arnold a encensé l’équipe de France et plus particulièrement son capitaine Kylian Mbappé et son sélectionneur Didier Deschamps .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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