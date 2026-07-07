Le sélectionneur égyptien apporte son soutien au peuple palestinien

Enfin un peu de bon sens. Avant le huitième de finale entre l’Argentine et l’Égypte, Hossam Hassan, le sélectionneur des Pharaons, a justifié son soutien à la Palestine en conférence de presse . Lors de celle-ci, un journaliste lui a demandé pourquoi il avait fêté la qualification de son équipe en se saisissant d’un drapeau de la Palestine.

« Tout le monde a des émotions, a-t-il lâché. Celui qui ne ressent rien pour le peuple palestinien n’est pas un être humain. Qu’il soit arabe, européen, américain ou autre. Partout, si un animal est maltraité, les gens se lèvent pour les droits de l’homme, les droits des animaux, les droits de tout. Mais quand, chaque jour, des êtres humains par milliers tombent, des enfants, des femmes, des hommes meurent […] Je dis que c’est une honte pour nous tous, pas seulement pour le monde arabe. Une honte pour les dirigeants qui abandonnent des êtres humains comme nous. » …

TM pour SOFOOT.com