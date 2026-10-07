Le sélectionneur du Bénin raconte la soirée d’adieu de Messi

L’histoire retiendra que le Bénin a été le dernier adversaire de Lionel Messi en sélection . Après 208 matchs sous le maillot de l’ Albiceleste , la Pulga s’en est allée avec un dernier but, sur penalty, contre les Écureuils. Ces derniers sont menés par Gernot Rohr, qui est revenu sur cette soirée d’hommage au Monumental au micro de RMC, ce mercredi.

Un point noir

« On est très heureux de rentrer dans l’histoire , surtout pour un grand monsieur du football comme Lionel Messi » , a commencé l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux. « Faire ce match au Monumental, ça a été une aventure extraordinaire pour mes jeunes joueurs. C’était fantastique, mais sans stress » , indique-t-il, soulignant que le résultat était loin d’être la priorité.…

EL pour SOFOOT.com