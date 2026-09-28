Le sélectionneur de l'Irlande revient sur les tensions avant le match contre Israël

Fidèle à ses convictions. Présent au micro de la chaîne irlandaise RTE, le sélectionneur de l’Irlande Heimir Hallgrimsson est revenu sur la prise de position de ses joueurs en marge de la rencontre de Ligue des nations face à Israël . De nombreux joueurs ont manifesté leur soutien à la cause palestinienne avant la rencontre en s’opposant fermement aux actions de l’armée israélienne dans la bande de Gaza.

Le portier irlandais Gavin Bazunu a pour sa part décidé de boycotter les deux rencontres prévues face à Israël durant cette trêve. Ce dimanche soir, les joueurs irlandais ont notamment baissé la tête au moment de l’hymne israélien avant, comme c’était annoncé, de ne pas procéder au serrage de main traditionnel d’avant-match.…

MB pour SOFOOT.com