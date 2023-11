Le sélectionneur de l’Azerbaïdjan vrille complétement

De Biasi blasé.

On peut balayer la Suède 3-0 le jeudi et être sur un siège éjectable dès le lundi. C’est l’histoire de Giovanni de Biasi, ancien joueur de Brescia et de Palerme notamment, et aujourd’hui sélectionneur italien de l’Azerbaïdjan. Sur un nuage depuis la victoire obtenue face aux Scandinaves, il en est vite redescendu, après une lourde défaite face à la Belgique (5-0). Surtout, il a semble-t-il oublié de garder son calme au moment de passer devant les journalistes. Échaudé par la déculottée subie un peu plus tôt et par les questions posées, il a incendié les médias, sans prendre de pincettes. « Je n’ai jamais eu affaire à des journalistes aussi incompétents , a-t-il d’abord lancé. Il faut être stupide pour ne pas voir l’évolution de cette équipe. On a joué de bons matchs contre la Belgique (à l’aller) , l’Autriche et la Suède. Je travaille du mieux que je peux, mais je ne peux pas faire plus avec une Fiat 500 face à des Ferrari ou des Red Bull. » …

