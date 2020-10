Le secteur aérien "est en train de mourir à petit feu", alerte le PDG d'ADP

"Il y a urgence absolue à autoriser les aéroports à réaliser des tests au départ" car les gens ne voyagent plus, "ne sachant pas quelles procédures suivre", selon Augustin de Romanet.

Des avions d'Air France sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, en région parisienne. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le secteur aérien subit de plein fouet la crise du coronavirus. "Tout le secteur aérien est en train de mourir à petit feu", a alerté jeudi soir sur BFMBusiness le PDG d'ADP Augustin de Romanet. "Aujourd'hui nous avons un trafic international qui représente 12% de ce qui se passe habituellement. Aujourd'hui, nous sommes en train de mourir à petit feu, tout le secteur aérien est en train de mourir à petit feu", s'est alarmé le patron des aéroports parisiens.

Pour Augustin de Romanet, " il y a urgence absolue à autoriser les aéroports à réaliser des tests au départ ". "Les gens ne prennent plus l'avion, ne sachant pas quelles procédures suivre ou s'il va pouvoir être testé avec un résultat dans les 72 heures", a-t-il argué, soulignant l'urgence de la situation. "Chaque semaine perdue ce sont des dizaines de millions d'euros perdus et des centaines [de milliers] d'emplois qui sont détruits", a-t-il souligné.

La pratique systématique de tests du Covid-19 sur tous les passagers au départ est réclamée avec insistance par l'ensemble du secteur pour rassurer le pays d'arrivée et éviter des mesures de quarantaine. D'ici quelques jours l'agence européenne de sécurité aérienne doit proposer un protocole sanitaire applicable en Europe. "Ce protocole va arriver très vite sur les bureaux des pays européens qui pourront s'en saisir. A partir du moment où vous aurez été testé au départ, avec un test rapide si possible, et où, au pire, vous aurez été re-testé à l'arrivée quelques jours après, il n'y aura aucune raison qu'il y ait des quarantaines", a indiqué le patron d'ADP.

La résurgence du Covid-19 pèse lourdement sur les compagnies aériennes et les aéroports dont l'activité, après avoir été quasi à l'arrêt au printemps, a redémarré doucement en juin avant de plafonner début août et de se tasser à nouveau en septembre. "Je le dis solennellement, si on ne retrouve pas de connectivité aérienne d'ici deux ou trois mois ce sont des centaines de milliers d'emplois qui vont disparaître , des sous-traitants aux assistants d'escale en passant par les commerçants des aéroports", craint Augustin de Romanet.