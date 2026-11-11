Le secrétaire au Trésor US installé dans une base militaire en raison de menaces de l'Iran-sources

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a récemment déménagé hors de sa résidence de Washington pour s'installer dans une base militaire américaine en raison de menaces de mort émanant d'Iran, ont déclaré mardi deux personnes au fait de la situation.

L'information a été rapportée en premier lieu par le New York Times.

Un haut représentant des services du renseignement américain avait prévenu dans un mémo, que Reuters a pu consulter fin octobre, que les complots fomentés par l'Iran contre les représentants et les citoyens américains avaient atteint un niveau avancé.

Scott Bessent a dévoilé depuis août dernier plusieurs trains de sanctions et de mesures économiques destinées à faire pression sur Téhéran pour le contraindre à rouvrir le détroit d'Ormuz et sceller un accord avec Washington.

L'Iran a de facto bloqué le détroit d'Ormuz en réponse à la vaste campagne militaire lancée en février dernier par les Etats-Unis et Israël, qui ont notamment abattu plusieurs responsables iraniens de haut rang.

Dans un communiqué transmis par courriel, un porte-parole du département américain du Trésor a déclaré que Scott Bessent ne se "laissera pas dissuader par les menaces du régime iranien" et qu'il demeurait engagé à la mise en oeuvre des sanctions et du blocus maritime de l'Iran qui "font s'effondrer" l'économie iranienne.

Le New York Times a rapporté que la gravité des menaces à l'encontre de Scott Bessent n'était pas claire dans l'immédiat.

Selon une source au fait de la question, les inquiétudes sécuritaires autour de Scott Bessent ont été alimentées par la publication par le Wall Street Journal d'une image aérienne du manoir de 12,5 millions de dollars acheté à Washington par le secrétaire au Trésor peu après sa confirmation à ce poste en janvier 2025.

Cette photo a permis la géolocalisation du domicile de Scott Bessent, qui a été relogé dans une base militaire pour sa sécurité, a ajouté la source, exhortant les médias à "agir de manière responsable".

Téhéran a nié par le passé tout complot d'attaque contre des responsables et des individus sur le territoire américain.

D'après le New York Times, des représentants américains ont noté que l'Iran ne disposait que d'une capacité réduite pour mener des attaques à grande échelle aux Etats-Unis.

(David Lawder et Kanishka Singh; version française Jean Terzian)